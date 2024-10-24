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В российский Перми "коктейлями Молотова" забросали офис "Единой России": произошел пожар. Видео

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
1,1 т.
Пожар в Перми

В ночь на 24 октября в Перми (РФ) подожгли офис партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" на Плеханова. РосСМИ подозревают в преступлении двух женщин.

Видео дня

"По одной из версий, их могли заставить это сделать телефонные мошенники", – написал один из пропагандистских Telegram-каналов. Известно, что данные о возгорании поступили к МЧС примерно в 23:40 (по местному времени).

Пожар

Региональный офис партии сначала пытались поджечь горелкой, перед этим разбив его окна.

У одной из исполнительниц при этом загорелся рукав куртки. Далее женщины применили бутылки с зажигательной смесью. Они взяли с собой семь (по одной в каждое из окон), но использовали, предварительно, две. Весь процесс они снимали на камеру телефона.

Коктейли Молотова.
Офис провластной партии.

Площадь пожара составила как минимум 40 метров квадратных.

В российский Перми "коктейлями Молотова" забросали офис "Единой России": произошел пожар. Видео

Руководитель пермского отделения "Единой России" Станислав Швецов подтвердил ЧП и заявил, что у т.н. правоохранителей есть кадры с двумя подозреваемыми.

Одна из поджигательниц, по версии росСМИ
В российский Перми "коктейлями Молотова" забросали офис "Единой России": произошел пожар. Видео

Личности женщин пока не установили. Огонь тушили 43 человека и 11 единиц техники. Локализовали пожар в 00:04.

Здание после пожара утром 24 октября
Последствия поджога
Поджог офиса Единой России

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские партизаны провели в российском Белгороде смелую акцию. Они массово распространили по городу листовки с призывом вступать в ряды ВС РФ – но там же разместили QR-код, ведущий на сайт с информацией о белгородцах, погибших на "СВО".

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