В ночь на 24 октября в Перми (РФ) подожгли офис партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" на Плеханова. РосСМИ подозревают в преступлении двух женщин.

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"По одной из версий, их могли заставить это сделать телефонные мошенники", – написал один из пропагандистских Telegram-каналов. Известно, что данные о возгорании поступили к МЧС примерно в 23:40 (по местному времени).

Региональный офис партии сначала пытались поджечь горелкой, перед этим разбив его окна.

У одной из исполнительниц при этом загорелся рукав куртки. Далее женщины применили бутылки с зажигательной смесью. Они взяли с собой семь (по одной в каждое из окон), но использовали, предварительно, две. Весь процесс они снимали на камеру телефона.

Площадь пожара составила как минимум 40 метров квадратных.

Руководитель пермского отделения "Единой России" Станислав Швецов подтвердил ЧП и заявил, что у т.н. правоохранителей есть кадры с двумя подозреваемыми.

Личности женщин пока не установили. Огонь тушили 43 человека и 11 единиц техники. Локализовали пожар в 00:04.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские партизаны провели в российском Белгороде смелую акцию. Они массово распространили по городу листовки с призывом вступать в ряды ВС РФ – но там же разместили QR-код, ведущий на сайт с информацией о белгородцах, погибших на "СВО".

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