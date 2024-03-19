В русских Белгороде и Курске раздались взрывы и погас свет. Видео
Вечером вторника, 19 марта, в Белгороде и области, откуда российские власти планируют эвакуировать тысячи местных жителей, раздались взрывы. Также громкий "хлопок" догнал жителей Курска.
О взрывах сообщили российские паблики. Местные жители делятся в сети соответствующими видео, на которых слышны громкие взрывы.
Около 21 часов в Курске и Белгороде раздалась сирена, жителей предупредили о ракетной опасности.
А уже через несколько минут появились сообщения о "прилетах" и детонации в Белгороде.
Власти в этих регионах сообщили, что работает ПВО.
В Курске начались перебои с электроснабжением, во многих районах жители погрузились в темноту.
О проблемах со светом сообщил местный губернатор и поспешил заверить, что "соответствующие службы приступают к ликвидации последствий".
Жители предупреждают, чтобы не приближались к обломкам БПЛА и трогали их, а также просят не публиковать кадры "работы ПВО". Однако жители активно продолжают публиковать видео.
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