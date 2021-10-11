В России женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с двумя маленькими детьми: все погибли

В понедельник, 11 октября, в Москве (Россия) 34-летняя женщина выпрыгнула из окна 19 этажа многоэтажного дома с двумя детьми. От полученных ран все скончались на месте.

Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры. Погибшими оказались женщина 1987 года рождения и дети 2018 и 2021 г.р.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, а также проводит проверку исполнения требований российского законодательства о несовершеннолетних. На данный момент на месте происшествие прибыли правоохранители, чтобы установить все обстоятельства гибели матери с детьми. Начато уголовное дело по п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

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По данным Telegram-канала SHOT, женщина взяла детей на руки и выпрыгнула из окна. Соседи услышали громкий крик и звук сильного удара. В квартире – порядок, повсюду детские игрушки. На место трагедии приехал муж погибшей. У него сильнейший шок, он даже не мог назвать собственное имя.

Отмечается, что женщину звали Ольга и она на днях жаловалась управдому, что ей одиноко. Россиянка была расстроена, что у нее нет ни подруг, ни знакомых, а муж постоянно на работе. Известно, что она была женой военнослужащего. Дом на Левобережной принадлежит Минобороны РФ.

В дом, где произошла трагедия, семья заехала в начале года. Соседи отзывались о них положительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 сентября из окна квартиры многоэтажного дома, расположенного на проспекте Правды, 19А, выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.