В России женщина не дождалась помощи врачей и сама провела себе операцию: родным оставила прощальную записку

В Выборге в России 90-летняя женщина сама провела себе операцию. Она испытывала сильные боли, а врачи отложили хирургическое вмешательство, так как обнаружили у старушки коронавирус.

Как сообщил Telegram-канал Расстрига, женщина, пережившая блокаду, болеет онкологическим заболеванием, которое дало осложнение – асцит, в брюшной полости у пенсионерки начала скапливаться жидкость. Это и было причиной невыносимой боли.

Отмечается, когда терпеть уже не было сил, пожилая женщина решилась самостоятельно сделать надрезы на животе, чтобы выпустить жидкость. Она оставила близким прощальную записку на случай, если бы ее действия привели к смерти. Старушка попросила у них прощения и отметила, что больше не в силах терпеть боль.

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Однако женщину удалось спасти, она находится под наблюдением врачей. Комитет по здравоохранению Ленинградской области проводит проверку.

Напомним, ранее украинец, который получил донорское сердце, рассказал о своем самочувствии. Так, по словам Сергея, жителя Ривненщины, он за день может совершить длительные пешие прогулки до 21 км. Он начал полноценно жить и после операции его состояние здоровья улучшилось. Бесплатную операцию мужчине провели в Ривненской городской больнице впервые в регионе.

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