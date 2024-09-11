В России жаловались на атаку дронов на Мурманскую область, где расположен аэродром 'Оленья': какое расстояние до Украины и что там расположено

В России сообщили об атаке беспилотников на Мурманскую область, где расположен военный аэродром "Оленья". В связи с угрозой в двух аэропортах региона в городах Мурманск и Апатиты вводили план "Ковёр".

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Об этом информируют российские Telegram-каналы. Отмечается, что в районе Североморска были замечены три неизвестных дрона, после чего на всем Кольском полуострове ограничили полеты.

Североморск является главной базой Северного флота РФ, а также в области расположен аэродром "Оленья". В Мурманске была объявлена воздушная тревога.

Губернатор области Андрей Чибис также подтвердил информацию об атаке дронов.

"Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. ПВО работает для уничтожения вражеских беспилотников", – сообщил Чибис.

Впоследствии он сообщил, что все три беспилотных летательных аппарата якобы были сбиты.

Что известно об аэродроме Оленья?

Аэродром Оленья, расположенный на Кольском полуострове, в 92 км к югу от Мурманска, близ Оленегорска, является базой дальней авиации. На этой авиабазе дислоцированы стратегические бомбардировщики.

Этот российский аэродром расположен на расстоянии около 1788 км от северной границы Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ использовала самолеты с этого аэродрома для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Кинжалов" по Украине.

Отметим, что 27 июля ГУР Минобороны нанесло успешный удар беспилотниками по аэродрому, поразив бомбардировщик ТУ-22М3. 30 июля 2024 года стало известно, что во время атаки были повреждены два стратегических бомбардировщика, восстановление которых будет длиться долго.

Напомним, что в России из-за начавшейся ночью 10 сентября атаки дронов временно останавливали работу аэропортов "Внуково" и "Домодедово" в Москве, а также "Жуковский" в Московской области. Они не принимали самолеты, а также не отправляли рейсы согласно расписанию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 сентября дроны атаковали ряд областей в России. Взрывы и работа ПВО фиксировались в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской и Московской областях. В последнем в населенном пункте Раменское есть разрушения, в частности, росСМИ заявили о прилетах по двум многоэтажкам и гибели "9-летнего мальчика", который в конце концов превратился в "46-летнюю женщину".