'Сидим здесь всю ночь, нас не кормят': россияне пожаловались на задержку рейсов в 'Домодедово' из-за атаки БПЛА. Фото и видео

В России из-за атаки дронов, начавшейся ночью 10 сентября, временно остановили работу аэропортов "Внуково" и "Домодедово" в Москве, а также "Жуковский" в Московской области. Они не принимают самолеты, а также не отправляют рейсы согласно расписанию.

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В "Домодедово" пассажиры, которые должны были вылететь в Израиль еще в полночь, до сих пор сидят в аэропорту с детьми, они жалуются на отсутствие еды и элементарных удобств. На ситуацию обратило внимание российское издание ASTRA.

По данным журналистов, в самом большом московском аэропорту "Домодедово" задержаны минимум 10 рейсов. Причина задержки – массированная атака дронов, произошедшая этой ночью.

Среди прочих на креслах в зале ожидания уже около девяти часов своего рейса ожидают пассажиры, которые должны были в полночь вылететь в Тель-Авив (рейс WZ017). Они жалуются, что сначала регистрацию на рейс перенесли на 7 утра, но в назначенное время она так и не началась.

"Сидим тут с детьми и беременными женщинами, представителей авиакомпании нет, нас не кормят, не расселяют, по телефону говорят, что не раньше 11:30 мы улетим, на табло в аэропорте написано, что регистрация в 7 утра, но никого нет, стойки пустые", — пожаловался ASTRA один из пассажиров.

По данным Росавиации, аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют самолёты.

"В период временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов", – утверждают там.

Так, судя по сообщениям росСМИ, из аэропорта "Внуково" задерживаются вылеты более 25 рейсов.

А в сети появились кадры с дымом и пламенем на территории аэропорта "Жуковский": горит, судя по всему, в районе взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 сентября дроны атаковали ряд областей в России. Взрывы и работа ПВО фиксировались в девяти регионах РФ, в том числе в Брянской, Липецкой, Тульской, Калужской и Московской областях.

В МО РФ уверяют, что в течение ночи "уничтожили и подавили" 144 беспилотника самолетного типа.

В Подмосковье в населенном пункте Раменское есть разрушения, в частности, росСМИ заявили о прилетах по двум многоэтажкам и гибели "9-летнего мальчика", который в конце концов оказался 46-летней женщиной.

Также дым и пламя после взрывов видели россияне на территории международного аэродрома "Жуковский". Он, а также несколько других аэропортов закрывались на взлет и посадку.