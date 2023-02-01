В России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу 'Дружба' в Брянской области: попытались обвинить ВСУ

В России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. В обстреле традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.

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В частности, пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что ракета якобы была запущена из комплекса "Точка-У". Она якобы упала вблизи нефтеперекачивающей станции "Новозыбков".

Прибывшие на место специалисты зафиксировали воронку диаметром 20 метров. Сама станция повреждена незначительно, там временно нет электричества, утверждают пропагандисты.

Пострадавших нет, весь персонал эвакуировали.

Известно, что через "Новозыбков" проходит более 33 млн тонн нефти в год – транзитом через Беларусь в Европу, в обход Украины.

Отметим, летом в той же Брянской области заявляли о попытке подорвать нефтепровод "Дружба". Тогда были повреждены подстанция и противоподкопная труба, но сам трубопровод не пострадал.

"Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-х годах для поставки нефти Чехословакии, Польше, ГДР и другим "дружественным" СССР странам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в "Транснефти" (РФ) заявили, что прокачка нефти через "Дружбу" в направлении Венгрии остановлена. По данным венгерских СМИ, причиной стал российский обстрел Украины.

А в апреле 2022 года в Брянске на нефтепроводе "Дружба" произошел пожар. Местные власти не назвали причин, однако, вероятно, нефтепровод могла повредить российская ракета "Калибр".