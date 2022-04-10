Пленные иностранцы и обстрел Курской области: в СНБО сообщили о новых фейках россиян

В течение суток российские оккупанты распространили очередные манипуляции и фейки с целью обвинить украинских военных и переложить на них собственную вину. Так, новые вбросы касались военного преступления России в области препятствования морской торговле и нарушения законов ведения войны.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Эксперты собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 апреля 2022 года.

В Минобороны РФ заявили, что во время эвакуации из Мариуполя "главарей украинских нацистов" на сухогрузе "Апачи" под мальтийским флагом российскому кораблю пришлось открыть артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло.

Видео дня

"Таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", Россия оправдывает свои военные преступления", - отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Вместе с этим губернатор Курской области (РФ) сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе", что является дезинформацией.

Также российские оккупанты обвинили украинских военных в удержании заложников из числа гражданского населения. В Минобороны страны-оккупанта заявили, что "в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан", что является фейком россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты попытались выдать очередной фейк об украинских военнослужащих. Для этого они использовали сьемки российского сериала, причем ложь россиян разоблачила актриса, которая участвовала в съемках.

Добавим, что ранее австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер указал на несоответствия в видео со "сдачей в плен" якобы украинских морпехов. Он разбил в пух и прах неумелых "сценаристов", прокомментировав все их "траблы".