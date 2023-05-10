В России заявили об атаке на аэродром 'Балтимор' в Воронеже 9 мая: ракету сбили за несколько минут до начала парада в Москве – СМИ

В стране-агрессоре России пожаловались, что за несколько минут до начала парада 9 мая в Москве противовоздушная оборона сбила "неустановленную" ракету. В РФ выдали, что ракета якобы пыталась атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже.

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По информации российских СМИ, ракета была уничтожена силами ПВО в 9:40 утра. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В РФ утверждают, что обломки сбитой ракеты нашли вечером в лесополосе недалеко от кладбища "Никольское" в Левобережном районе Воронежа.

При этом в стране-агрессоре заявили, что тип и принадлежность ракеты установить пока не удалось. Однако отметили, что найденный фрагмент оказался невзрывоопасным.

В то же время СМИ заявляют, что по предварительным данным, найденный фрагмент – это радиолокационная головка самонаведения неустановленной ракеты.

Стоит отметить, что на аэродроме "Балтимор" в Воронеже дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии, а также ПВО Западного военного округа РФ. На аэродроме базируются различные воздушные судна российской оккупационной армии, в частности, Су-24М, Су-24МР, МиГ-25РБ, а также Су-34.

Напомним, в Брянской области России заявили об очередной атаке на нефтепровод "Дружба", который находится в 150 км от границы. Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень.

Ранее сообщалост, что в Воронежской области РФ 10 мая заявили об атаке БПЛА на военный полигон. Предварительно, известно о 14 раненых.