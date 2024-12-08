В России заявили об атаке дронов сразу в нескольких регионах: что известно о последствиях

В ночь на 8 декабря несколько регионов страны-террориста России подверглись атаке дронов-камикадзе. Взрывы прогремели в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

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В минобороны РФ заявили, что за ночь силы ПВО якобы сбили 46 дронов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Террористическое ведомство проинформировало, что в течение "пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА". Оккупанты заявили, что 17 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.

Около полуночи на взрывы пожаловались жители Таганрога Ростовской области. Местные чиновники заявили, что в результате падения одного из БПЛА разбиты стекла в магазинах.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил ночью в своем Telegram, что под атакой БПЛА находятся Курск и Таганрог.

Напомним, в ночь на 7 декабря минимум два мощных взрыва слышали жители города Майкоп в Адыгее. После них был виден дым и пламя.

Ранее сообщалость, что в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции. Огонь охватил тысячи кв. метров площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили об атаке украинского беспилотника на военный полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что там проходят испытания новейших ракетных систем, в частности "Орешник", которые Россия применяла для ударов по Украине.

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