В российском городе Нижний Новгород под утро 6 декабря вспыхнул мощный пожар, столб густого черного дыма от которого виднелся издалека. По одним данным, там горела газовая станция, а по другим – предприятие по изготовлению утеплителя.

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Очевидцы среди россиян просто жаловались на очень сильный огонь. О ЧП сообщили пропагандистские ресурсы в Telegram, заявляя, что причины пока неизвестны.

"Нижний Новгород... задымление", "Форменное безобразие какое-то", – писали они.

Украинские мониторинговые каналы отметили: предварительно, в российском городе горит газораспределительная инфраструктура.

Также отмечается, что пожар в Нижегородской области РФ не связан с работой дальних беспилотников. Вероятной, возгорание произошло на предприятии по производству утеплителя.

"Тоже прелестно!" – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, агент движения "Атеш" устроил диверсию на российской железной дороге в Московской области РФ. Он поджег релейный шкаф, в результате чего были задержаны поставки топлива и техники врага.

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