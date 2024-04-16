В России заявили о задержании 'агента СБУ', взорвавшего авто предателя Украины Прозорова: что известно

Страна-террорист Россия заявила, что задержала "агента СБУ", который якобы причастен к подрыву в Москве автомобиля предателя Украины Василия Прозорова. По легенде ФСБ РФ, задержанный после начала полномасштабной войны выехал в Украину, где в октябре 2023 года его якобы "завербовали сотрудники СБУ".

Также оккупанты заявили, что задержанный якобы подчинялся прямым указаниям главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Спецслужбы страны-террориста рассказали, что в марте 2024 "агент СБУ" прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания Прозорова осуществил минирование транспортного средства.

Кроме того, в РФ уже успели возбудить уголовные дела по статьям "террористический акт" и "государственная измена". При этом оккупанты заявили, что задержанному "агенту СБУ" грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из числа бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал в РФ, а впоследствии сбежал на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в исправительной колонии Житомирской области заключенного-агента ФСБ РФ, который после выхода из тюрьмы должен был способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и собирать разведданные о Силах обороны на севере Украины.

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