В Москве взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ, который перебрался в Россию и сотрудничал со спецслужбами Путина. Фото и видео

В Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из числа бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал в РФ, а впоследствии сбежал на территорию РФ.

Машина взорвалась, когда предатель повернул ключ в замке зажигания, он выжил. Об этом сообщает российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

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