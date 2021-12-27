В России заявили, что спасли Крым от 'украинских ультранационалистов'

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что РФ в 2014 году якобы сохранила мир во временно контролируемом ею Крыму. По его словам, оккупация полуострова помогла не допустить туда "украинских неофашистов, ультранационалистов, экстремистов и наемников из европейских стран и США".

Об этом Шойгу сказал в интервью изданию "Аргументы и факты". Он акцентировал, что оккупация украинского Крыма произошла под руководством президента РФ Владимира Путина.

Глава Минобороны РФ заявил, что упомянутые им "ультранационалисты и наемники" якобы должны были прибыть в Крым, и тогда в мире "никому бы мало не показалось".

"Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", – сказал Шойгу.

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Кроме того, смену власти в Украине в 2014 году после событий Евромайдана Шойгу назвал "государственным переворотом".

Министр также высказал своем мнение о том, что сейчас на Донбассе украинские военные якобы не отстаивают нарушаемую Россией территориальную целостность нашего государства, а вместе с "этими нелюдями" (речь об "ультранационалистах" – Ред.) пытаются "навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".

Напомним: ранее в Москве транслировали пропаганду на стенах посольства США. В частности, авторы назвали оккупацию украинского Крыма одним из достижений современной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Азовское море является "очень тяжелым местом" в плане стратегии военных действий. Именно оттуда, а не с суши, российские военные могут начать новое наступление на Украину.