Путин может приехать в Турцию в конце августа – Hurriyet

Кремлевский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию. Ожидается, что его визит состоится в конце августа.

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Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. Отмечается, что возможность визита оценит Кабинет министров Турции в понедельник, 7 августа.

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", – сообщает издание.

Кроме того, правительство рассмотрит ход войны РФ против Украины и дипломатические усилия Турции для ее прекращения, а также пути возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла в одностороннем порядке.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

Уже с 20 июля, через два дня после выхода из зерновых договоров, Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, перевозящими военные грузы. Поэтому государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия срывала действие зернового соглашения по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра при реализации инициативы".

В общем текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения. Согласно докладу, так называемый общий координационный центр видел своей ключевой задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

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