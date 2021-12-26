Путин заявил, что Россия может 'по-разному' отреагировать на расширение НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении "по-разному". Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты.

Об этом Путин сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Напомним, что глава страны-агрессора не раз говорил о том, что размещение в Украине оружия НАТО и расширение Альянса на восток в целом – это "красные линии" для Кремля.

Президент также упомянул проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО, которые российская сторона в декабре передала США. В них россияне требовали отказаться от приема в Альянс государств, входивших в СССР, в частности Украины.

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Путин заявил, что это было сделано для того, чтобы "достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически". Он добавил, что Россия будет к этом стремиться.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал тему "гарантий безопасности от НАТО" для России "вопросом жизни и смерти". Он заявил, что безопасность России якобы находится под угрозой.

"Под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", – сказал Песков.

Отметим, что в США тогда сказали, что переговоры по этому вопросу невозможны без европейских союзников и партнеров. А в НАТО подчеркнули, что тут следует учитывать только интересы Украины и Альянса. Отношения НАТО с нашей страной это вопрос только Украины и 30 союзников по Альянсу, сказал генсек Йенс Столтенберг.

Добавим, что в РФ уже потребовали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить реакцию американской стороны уже в январе 2022-го года.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что предложения России НАТО по "гарантиям безопасности" не являются ультиматумом Кремля странам Запада. По его мнению, это совместная операция администраций трех президентов: Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского.