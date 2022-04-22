В России 'заверили', что в результате пожара на крейсере 'Москва' погиб только один военный, но им не поверили

В Министерстве обороны Российской Федерации решили выпустить очередной фейк насчет резонансного потопления флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва". В этот раз ведомство снизило число погибших членов экипажа до одного рядового моряка, а еще 27 записали в без вести пропавшие.

Об этом сообщило агентство "РИА", целиком подконтрольное Кремлю. Видимо этот факт вызвал в сети волну скепсиса и откровенных насмешек: люди просто не поверили, что столь громкое крушение, о подлинных причинах по-прежнему умалчивают, унес всего одну жизнь.

"В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на проплывавшие поблизости корабли в Севастополь", – указано в сообщении Минобороны РФ.

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Также рашисты, видимо, пытаясь "снизить градус" напряжения после скандального крушения ракетного крейсера и хоть как-то удержать прежнее доверие армии, прибегли к еще одной "утке".

"Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера "Москва" выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", – убеждают власти РФ через своих пропагандистов.

Тем временем, на пользователей социальных сетей подобные уловки не действуют после череды разгромных поражений армии РФ на фронте войны с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, из личных источников оппозиционных российских СМИ, потопление легендарного крейсера повлекло за собой гибель 37 членов экипажа. Матери моряков, которые находились на "Москве" в момент бедствия, рассказывают, что свидетельства их сыновей идут в разрез с официальной позицией Черноморского флота ВМС РФ.