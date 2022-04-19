Удар пришелся по палубе, есть раненые с оторванными конечностями: мать моряка раскрыла новые детали гибели 'Москвы'

В момент крушения российского крейсера "Москва" на борту находилось 510 членов экипажа. Когда одна из крылатых ракет "Нептун" обрушилась на палубу, сразу погибли 40 человек, у многих были оторваны конечности.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала мать одного из матросов Черноморского флота РФ. Сын связался с ней 14 апреля, когда на крейсере уже сутки полыхал пожар, он плакал и все, что ей рассказывал, никак не соответствовало официальным данным Минобороны.

"Он плакал и кричал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего", – поделилась женщина.

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Она добавила, что тогда в новостях уже говорили о внезапном воспламенении судна. Мать спросила у служащего, действительно ли пожар возник по бытовой причине, на что ее сын ответил криком.

"Он сказал мне: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это ни придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун", – сказала россиянка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, официальная Москва продолжает скрывать подлинные данные о причинах потопления своего крейсера-тезки. Только международные эксперты и фотографии со спутниковых систем съемки позволяют миру узнать правду.