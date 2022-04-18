В результате потопления крейсера "Москва" погибли 37 моряков, 100 ранены, есть "пропавшие без вести" – СМИ

На ракетном крейсере "Москва", который затонул в Черном море, находилось около 500 человек экипажа. Однако большинство из них все еще числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на источники, приближенные к командованию Черноморского флота. По данным журналистов, пока что подтверждена гибель лишь 37 человек, еще около 100 – ранены.

При этом официально российское министерство обороны не отчитывалось о жертвах. Руководство оккупантов и вовсе недавно утверждало, что весь экипаж крейсера якобы был эвакуирован "в полном составе".

Недавно российское ведомство опубликовало видео с якобы с выжившими моряками "Москвы". Однако даже там их было всего около 100 человек.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 14 апреля Минобороны РФ подтвердило, что флагман Черноморского флота, крейсер "Москва" пошел на дно. Официальная версия ЧП оккупантов – сдетонировал боезапас. Однако по данным украинской стороны, наши военнослужащие нанесли по "Москве" удары ракетами "Нептун".

Западные журналисты отметили, что потеря крейсера "Москва" лишила РФ половины своей морской огневой мощи и она уже не сможет восстановить ее, не вступая в конфликт с НАТО.