В России заочно осудили еще двух воевавших за Украину грузинских бойцов: их объявили в розыск

Российские власти заочно осудили двух граждан Грузии – Картлоса Руситашвили и Торнике Тивадзе, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Обоих обвинили в "наемничестве" по статье 359 Уголовного кодекса РФ.

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Об этом информирует sovanews. Как сообщает Следственный комитет РФ, Торнике Тивадзе, находясь на территории так называемых ДНР и ЛНР, выполнял приказы командиров Грузинского национального легиона и участвовал в боевых действиях против российских оккупантов, получая за это материальное вознаграждение.

Подобные обвинения выдвинули и Картлосу Руситашвили. Следствие утверждает, что до сентября 2024 года он также действовал "за деньги", выполняя задачи украинских силовых структур.

Российский суд заочно вынес приговоры обоим бойцам, назначив им 14 лет лишения свободы. Кроме того, грузинские военные объявлены в международный розыск.

Напомним, грузинские власти объявили в розыск уже около 300 своих граждан, служивших добровольцами в Грузинском национальном легионе вместе с украинскими Силами обороны. Большинство из них находятся в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, грузинский доброволец Надим Хмаладзе рассказал, что его и еще несколько бойцов, воюющих против РФ в Украине, начали вызывать на допросы в родной стране. Их обвиняют в "терроризме" и якобы подготовке государственного переворота.

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