Обвиняют в терроризме: в Грузии вызвали на допрос добровольцев, которые воевали за Украину

В Грузии на допросы стали вызывать добровольцев, воевавших на стороне Украины. Такие вызовы получили по меньшей мере три грузина.

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Об этом рассказал грузинский доброволец Надим Хмаладзе в комментарии Batumelebi. По словам мужчины, его обвиняют в "терроризме и государственном перевороте".

"Меня, Надима Хмаладзе, обвиняют в терроризме и государственном перевороте. Насколько это круто?" – отметил Хмаладзе.

На допрос, рассказал бывший доброволец, его вызвали по телефону.

"Мне позвонил незнакомый номер, поздоровался и сообщил, что вызывают на допрос. Я ему сказал, что приду на допрос в присутствии судьи. "Тогда подпишите, что вы отказываетесь от допроса, мы отправим ходатайство в суд, и вас так допросят", – отметил Хмаладзе.

По его словам, аналогичные обвинения предъявлены еще двум бойцам, Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе также вызывали на допросы. И Хмаладзе убежден, что это только начало.

Он считает, что этими обвинениями и допросами грузинских добровольцев пытаются запугать, и предполагает, что приказ о его аресте мог поступить из Кремля.

"Пока я был в Украине, нас объявляли преступниками, а в прошлом году меня арестовали ни за что во время протестов 9 марта, но меня отпустили. Потом сказали, что задержать меня с кровью не удалось и отпустили по административной статье. Нас хотели нейтрализовать", – сказал Хмаладзе.

Тем временем адвокаты уже допрошенного Лаши Чигладзе рассказали, что во время допроса его расспрашивали о прибытии в Украину и пребывании там с грузинскими товарищами. С этим же связано обвинение против него. В подробности дела вдаваться сторонам запрещено. Поэтому единственное, что смогли сказать как сами адвокаты, так и Чигладзе, – дело против него возбудили в прошлом году по статье о госперевороте.

Напомним, 15 июля стало известно, что в госпитале от полученных на фронте ранений скончался доброволец из Грузии. Зураб Иашвили получил ранения в ходе боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже более 60 грузинских добровольцев.