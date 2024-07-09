В России заочно арестовали вдову Навального: в чем ее обвиняют

Юлию Навальную, вдову оппозиционного политика Алексея Навального, заочно арестовали в России и объявили в розыск. Причиной назвали то, что она участвует в якобы экстремистском сообществе.

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Решение вынес Басманный суд Москвы. Его пресс-служба 9 июля сообщила, что арест пока будет действовать два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции россиянки либо с момента ее задержания внутри РФ.

В то же время оппозиционные российские СМИ отметили: заседание московского суда не анонсировалось и не транслировалось публично, то есть сведения о нем были специально скрыты, чтобы никто не мог наблюдать за процессом.

По предъявленному обвинению вдове Навального грозит до шести лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш охарактеризовала решение Басманного суда как "быстрое признание заслуг".

Позже на свой арест отреагировала и сама Юлия Навальная. Она назвала диктатора Владимира Путина "убийцей ее мужа и военным преступником".

Напомним, что после убийства Алексея Навального в колонии на Ямале в феврале 2024 года его жена объявила, что продолжит дело мужа.

Сейчас Юлия Навальная возглавляет наблюдательный совет международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного соратниками Навального за границей. Также – международную правозащитную организацию Human Rights Foundation.

ФБК страна-агрессор Россия внесла в реестр экстремистских и террористических организаций. В РФ запрещена даже демонстрация его символики.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Юлия Навальная попала в список 100 самых влиятельных людей мира 2024 года по версии еженедельного американского журнала Time. Читателей такой выбор редакции, мягко говоря, удивил.

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