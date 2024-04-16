В Москве горел единственный в России завод по производству боеприпасов для ЗРК С-300 – СМИ

Во вторник, 16 апреля, в Москве вспыхнул пожар на военном заводе "Авангард". На предприятии производят ракеты для комплексов С-300 и С-400.

Об этом сообщают Telegram-каналы страны-оккупанта. По их данным, пожар первой степени сложности произошел на площади 50 кв. м. в цехе №12.

"Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны" Алмаз-Антей". На предприятии выпускаются ракеты для систем противовоздушной обороны. В открытых источниках говорится, что это основной поставщик ракет для комплексов С-300 и С-400", – указывают паблики.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на прессслужбу завода утверждают, что на предприятии якобы прошли учения по тушению пожара.

"Для максимального приближения условий учений к боевым в помещении были применены пиротехнические средства задымления", – утверждают они.

Напомним, 1 апреля в Хотьково под Москвой вспыхнул пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Екатеринбурге вспышка произошла на территории машиностроительного завода "Уралмаш", площадь которого достигла 5 тыс. кв. метров.

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