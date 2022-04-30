В России загорелась ГРЭС: кадры масштабного пожара

В субботу, 30 апреля, пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 в России. Загорелось турбинное отделение, после чего огонь перекинулся на кровлю. Спасатели пытаются его погасить.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальные источники. Отмечается, что технологический процесс на электростанции полностью остановлен, однако энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области рассказали, что горящее здание ГРЭС самостоятельно покинули 30 сотрудников. Пострадавших нет.

В компании "Сахалинэнерго" сообщили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в жилой многоэтажке Санкт-Петербурга в России произошел взрыв. Из дома были эвакуированы 40 человек. По предварительным данным, причиной взрыва была диверсия.

Позже в российском Брянске в течение суток вспыхнули нефтебаза, воинская часть и мясокомбинат. Перед пожарами на территории города слышали взрывы. Причиной называют обстрелы с воздуха.