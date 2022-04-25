В Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажке: в сети напомнили, что история повторяется

25 апреля в жилой многоэтажке Санкт-Петербурга в России произошел взрыв. К месту происшествия съехались сотрудники МЧС РФ, пожарных бригад, скорой помощи и других ведомств.

Как сообщает российское издание "Известия", взрыв произошел в районе трех часов утра в многоэтажном доме №22к1 по Общественному проспекту. Из дома были эвакуированы 40 человек.

В свою очередь, российское издание "Царьград" со ссылкой на собственные источники пишет, что взрыв был такой силы, что дом немного потрясло, после чего пошел дым из 1-го подъезда. Также на 7, 8 и 9 этажах выбило лестничные окна, на 8 этаже сильно повредило дверь лифта и образовалась трещина в потолке.

Видео дня

"По камере видеонаблюдения удалось выяснить, что перед инцидентом в парадную зашел неизвестный в балаклаве, после чего произошел хлопок. Есть предположение, что один из жителей – 35-летний мужчина – мог знать злоумышленника и его мотивы. Жителя доставили в отдел для оперативной дачи показаний. Ведется расследование и установление всех причастных виновных к инциденту", – говорится в сообщении.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что подобное в России уже происходило в 1999 году.

"ФСБ взрывает Россию" и "Господин Гексоген", – такие заголовки выходили в 1999 году, когда Путин пришел к власти после подрыва домов в российских городах. Тогда в терактах обвинили чеченцев, а позже нашлось видео, где взрывчатку "рязанский сахар" подкладывали сами ФСБешники", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о взрывах, прогремевших на заводе по производству боеприпасов в российском Дзержинске Нижегородской области.

Позже в российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, также прогремели взрывы. Выяснилось, что авиаударом была уничтожена нефтебаза "Роснефти".