В Стамбуле произошел мощный взрыв на заводе: есть погибшие и раненые

В турецком Стамбуле раздался мощный взрыв на лакокрасочном заводе. Трое рабочих погибли и девять получили ранения. Также из-за пожара, спровоцированного взрывом, получили серьезные повреждения три соседних здания.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает местные издания Yeni Safak. По словам губернатора Стамбула Али Ерликаи, причина пожара на заводе пока не установлена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Отмечается, по пожар локализовали прибывшие на место происшествия пожарные. Один из них также пострадал, его доставили в больницу.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, 18 апреля в Стамбуле раздался взрыв в подземных кабельных сооружениях. Людей эвакуировали из нескольких зданий из-за сильного задымления на улице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 апреля в непризнанном Приднестровье прогремели два взрыва в поселке Маяк. Из строя были выведены две антенны, ретранслировавшие российское радио.

А ночью 27 апреля в России вспыхнул пожар – возле села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Перед тем вроде бы раздались громкие звуки, похожие на взрывы, которые услышали даже жители областного центра.