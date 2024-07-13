В России следствие заинтересовалось телефонными разговорами заместителя Шойгу: в чем дело

Следствие рассматривает информацию о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиненного во взяточничестве. По его делу назначено несколько экспертиз. Следователь изучает документы и электронные носители, изъятые во время обысков, и ожидает ответа на запросы в ФСБ.

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Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы. В документе говорится, что итоговое обвинение может быть изменено и дополнено с учетом полученных данных.

"Следователь отмечает, что... в настоящее время по уголовному делу необходимо... потребовать информацию о соединении между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", - говорится в постановлении.

Суд сообщил, что против Иванова есть три свидетеля, но их фамилии скрыты в опубликованном решении.

Отметим, что Иванов был задержан 23 апреля на рабочем месте по обвинению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В июне его уволили с должности из-за потери доверия.

По версии следствия, Иванов способствовал компаниям, безоплатно выполнявшим работы на его объектах. Он вину не признает.

Заместитель министра обороны РФ Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады. Ему 49 лет, по данным открытых источников. С 1999 по 2012 он работал в топливно-энергетическом комплексе, затем – в правительстве Московской области. В 2013-2016 годах занимал должность генерального директора "Оборонстроя". В мае 2016 года был назначен замминистром обороны указом президента России.

Иванов занимался вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капитальным ремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он отвечал за строительство так называемого главного храма вооруженных сил РФ.

Ранее в ISW объяснили, что стоит за арестом заместителя Шойгу, которого заподозрили в госизмене. Арест топчиновника Тимура Иванова вызвал в информационном пространстве страны-агрессора спекуляции о новом витоке кадровых перестановок в армии, а еще утверждение о том, что он является частью кремлевских фракционных конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра обороны страны-террориста России Тимур Иванов наживался на строительстве во временно оккупированном Мариуполе. На жилых комплексах в уничтоженном войсками РФ городе российский чиновник с партнерами заработал более 17 млрд рублей, чем обогащал свою семью.

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