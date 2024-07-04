В России задержали командира бригады, которая совершала зверства в Буче – СМИ

Российская военная разведка задержала в Рязани командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ Артема Городилова. Полковника, причастного к зверствам в украинской Буче, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Об этом 4 июля пишут украинские СМИ, а пропагандисты из РФ заявляют, что офицера уже отправили на следствие в Москву. Сам он давно находится под санкциями США и других стран за совершенные им и его подчиненными военные преступления в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

По данным пропагандистов, дело Городилова по ч. 4 ст. 159 российского уголовного кодекса (особо крупное мошенничество) расследует главное военное следуправление Следственного комитета РФ. После материалы отправят в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании подозреваемому полковнику меры пресечения.

В тоже время сами россияне не знают, в хищении какого-то рода и на какую сумму обвиняют военачальника. В УК РФ "особо большой размер" начинается от 1 млн рублей.

Россиянин Артем Городилов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и Общевойсковую академию, служил в 76-й ДШВ ВС РФ. Также был начальником штаба, а с 2019 года – командиром 234-го десантно-штурмового Черноморского полка.

В апреле 2022 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу досрочно присвоил оккупанту звание "гвардии полковник" за военные преступления в Киевской области. Позже его назначили командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае на росТВ называли командиром 83-й отдельной ДШБ ВС РФ, дислоцированной в Уссурийске. При этом казанном уголовном деле Городилов проходит как командир десантно-штурмового полка.

В 2023 году российский офицер попал в санкционные списки лиц, въезд которым запрещен в США. Его фамилия упоминалась в публикациях украинских и западных изданий о военных преступлениях, совершенных войсками РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в России задержали заместителя Герасимова – начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. До этого российские следователи обыскивали его жилье и рабочее место в рамках уголовного дела о возможных махинациях.

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