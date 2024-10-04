В понимании всего окружающего человечества страна Моксель, Московский Улус, Московская Тартария, затем возникшая на их месте Россия, территорией, на которой царило обществом насилия проживающих коренных народов. Так уж повелось, гены должны брать свое, ведь "исконные" народы, эту местность, называемые теперь собирательным именем прилагательным "русские", произошли от племен людоедов, описанных отцом истории Геродотом как племена "андрофагов" - (от др.-греч. Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) — человек, φάγος — поедающий) — буквально людоеды или каннибалы.

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Именно из-за этих древних генов сформировались нынешние "русские" - титульная нация России. Потомки жрущих людскую плоть племен, демонстрируют миру уже несколько столетий свой звериный оскал, свое истинное лицо как в своих ежедневных действиях, так и в политике.

Когда они не воюют против "внешнего" врага и не расширяются по периметру в стороны аннексируют земли соседей, высасывая из них ресурсы для развития своей территориальной империи, то живут за железным занавесом и рвут друг другу глотки, находя бесчисленных "внутренних" врагов.

Когда приходит цикл поиска врагов "внешних" они снова несут смерть на земли соседей применяя тактику тотальной зачистки и выжженой земли. При этом какие-либо международные конвенции, правила ведения войны, международное гуманитарное право для них – лишь пустые листы бумаги. С гегемонским криком: "Даешь!", они, как полчища саранчи, лезут убивать все живое, разрушать все, что построено не ними, не забывая при этом, мародерствовать и грабить дома убитых ними же.

Их действия на международной арене – это всегда вранье, подмена понятий, компиляция несоединимых слухов и событий, и полное отрицание логики. Эта "страна" у нормального человека, знакомого с ее устоями и порядками, всегда вызывает лишь брезгливость и презрение.

И вот эта страна захватывает земли вместе с людьми. Потом принимается системный план ассимиляции – от планомерного размывания национальной идентичности, преследование устоев, обычаев и обрядов, до подмены религии, образования, запрета культуры и т.д. то есть за ногой имперского русского солдата всегда шел русский поп и учитель и довершали свое дело. Так, по прошествии пары поколений, из некогда гордых, но завоеванных соседей, появлялись верные российскому престолу янычары – граждане империи, готовые выполнять работу по покорению соседних народов дальше. А в покоренные "национальные окраины" устремлялись потомки "коренной нации" - потомков каннибалов, для того чтобы инвентаризировать все захваченное местное имущество, недра, богатства, описать его и украсть. Администрирование таких земель осуществлялось за счет направленных из центра колонистов. При этом, такая имперская схема работала веками и не только для народов, которым не посчастливилось быть завоёванными Россией, но и в других империях так же. Но только в российской империи нации стирались, им придумывалась новая история, им меняли по нескольку раз названия и письменность, их переселяли с места на место, и, наконец, убивали голодом десятками миллионов, только в советской российской социалистической империи строили детские концентрационные лагеря даже для своего "коренного народа", только здесь против своего народа неизбирательно применяли отравляющие газы для подавления народных волнений.

Но также это общество характеризуется и служением власти. Слепой, яростной, самозабвенной, часто бездумно-слепой. Это – отличительный феномен именно российского общества. И он практически так массово (до 89% населения) больше нигде не встречается.

И снова все идет из глубины веков. Сначала племенные обычаи андрофагов, где, если ты сказал слово против воли вождя, тебя жестоко…. съедят. Затем, слепая служба бастардов киевских князей золотоордынским правителям с их абсолютной властью, служба без человеческого достоинства и тысячам смертям по их воле. Затем монархизм в российском исполнении, который, по сути, являлся более слабой версией абсолютной власти золотоордынского хана, и тоже вел к каторгам и расстрелам, либо 25 рабской военной службе. После них пришел насильственный социализм, унесший сотни миллионов жизней, с кровавым террором и с новой территориальной войной за расширение под видом "пролетарской революции". Тут уже под вопросом оказались не только традиции и обычаи, но и семейные ценности, включая правом воспитывать своих детей. Население страны при коммунистах стало жить в настоящем частично расконвоированном концлагере, с вертухаями на вышках и колючей проволоке и контрольно-следовой полосе по периметру. Сейчас, после периода имитации демократии, российское общество снова движется в сторону репрессий и рабского подчинения, на смену внутренним врагам пришли враги внешние. Из "закромов" снова вынуты лозунги о величии, спасителях мировой нравственности, третьего Рима, уникальности, отдельной цивилизации и прочий бред исключительной "святости". А насколько это - "таки ли это"?

Общество, которое строят русские всегда характеризуется неприкрытой и зачастую бессмысленной агрессией, постоянным насилием, начиная от детского сада и семьи и до гробовой доски, любовью к садизму и истязаниям от животных до людей, сексуальными извращенными отклонениями, очень часто с целью усиления того же насилия и доминирования.

Часть 2.1. Скрепоносцы. "Рабство – это свобода"

Как уже говорилось выше, российское общество насквозь пропитано культом насилия. Начинается обычно все с роддома, напоминающего отделение для женщин в немецком концлагере времен второй Мировой войны, где рожениц унижают еще на этапе поступления, особенно тех, кто не принес заветную взятку, хотя нет, пардон, все начинается с женской консультации. Затем идут проблемы с яслями и детскими садами, где дети больше предоставлены сами себе, ибо нянечки не особо хотят смотреть за малышами, еще не испорченными российской действительностью и менталитетом, считая, что "за эти деньги, пусть сами…", при этом каждая мнит себя, как минимум, достойной зарплаты топ-менеджера транснациональной компании или компании – монополиста. Дети часто дерутся, начиная свою дорогу по пути насилия. К выпуску из старшей группы уже, в принципе, понятно кто кем вырастет в этой жизни. Кто пойдет по пути криминала, полиции или армии, кто станет среднестатистическим гражданином. Потом начинается школа, где более старшие школьники средних классов, прошедшие школу унижения в младших классах, начинают издевательства над младшими. И так из года в год.

В российской семье же насилию подвергаются зачастую и жена и дети. Тысячелетняя российская патриархальная, а скорее маниакальная "культура", не признающая равенство женщин и детей, часто подпитываемая ортодоксальными религиозными учениями, или "традиционными" ценностями. То, что долгое время не придавалось огласке, не осуждалось, и далеко не всегда осуждается сейчас, а временами даже поощряется насилие над женщинами, особенно в семье становится "русской испоконвековой" традицией.

Обычно, когда говорится о семейном насилии, представляется "классическая" картина, где мужчина, чаще всего муж, бьёт, насилует или жестоко унижает женщину, проживающую и состоящую с ним в каких-либо отношениях (чаще всего жену), грубит и унижает детей.

В российском обществе для мужчин до сих пор сильны установки и высказывания: "Воспитай жену", "Покажи ей кто главный в семье", "Не давай жене спуску", а также "народные пословицы": "Бей бабу молотом – будет баба золотом!", "Чем больше бабу бьёшь, тем щи вкусней", "Бьет – значит любит" и т.д. Приблизительно 40000 россиянок ежедневно терпят побои и большая часть из них – около 70 % не обращаются за помощью ни к полиции, ни куда-либо ещё.

Русскому насилию всегда сопутствует вранье и искаженное понимание реальности. Часто насилие сопровождается сексуальным унижением с целью доминирования, в том числе и гомосексуальным.

Потом мамы, которых государство мобилизировало на работу вместо воспитания своих чад, удивляются – а откуда в армии "дедовщина"? Да в таком обществе, вся ваша рабская жизнь – одна сплошная "дедовщина", только вы этого понять не в состоянии. И она бывает очень разной, насквозь пропитавшей все сферы жизни. Кстати, "дедовщина" для России – очень многогранный термин от названия и сферы действия до порядка применения и последствий.