В России задержали активистку, которая вышла на пикет 8 марта с плакатом с покалеченным оккупантом. Фото

В Воронеже (Россия) задержали активистку, которая 8 марта вышла на пикет с антивоенным плакатом. На нем был изображен военный оккупационных войск РФ, покалеченный на войне против Украины.

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О своем задержании активистка Виктория Кочкасова сообщила правозащитникам "ОВД-Инфо". К ней на помощь выехал адвокат от проекта (фото размещены внизу новости).

Виктория вышла на одиночный пикет возле памятника Ивану Никитину по случаю Международного женского дня.

На ее плакате "С праздником, милые дамы" был изображен покалеченный на войне оккупант с букетом цветов.

Вместо его головы художник нарисовал телевизор, транслирующий пропагандистский "Первый канал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ студента приговорили к 8 годам тюрьмы за антивоенные посты о Буче, Мариуполе и обстрелах Запорожской АЭС. Дмитрий Иванов в своем последнем слове заявил, что не жалеет ни об одном из сказанных им слов и поступил бы так же снова.