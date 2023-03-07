В России студенту дали 8 лет тюрьмы за посты о Буче, Мариуполе и обстрелах ЗАЭС

Студент московского университета и автор канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов приговорен к 8,5 годам тюрьмы за 11 публикаций о военных преступлениях российской армии в Буче, Мариуполе и Запорожской области. В своем последнем слове осужденный указал, что не жалеет ни об одном из сказанных им слов и поступил бы так же снова.

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Об этом сообщают российские СМИ. Согласно закону РФ "о фейках", молодой человек дискредитирует армию собственной страны и заслуживает сурового наказания.

В то же время позиция обвинения строилась исключительно на показаниях свидетелей, не знакомых с Ивановым. Его публикации подверглись лингвистической экспертизе, которая нашла в них "риторику ненависти и вражды", направленную против оккупантов.

"На заседаниях не проверялись факты о событиях в Буче и Мариуполе. Вместо этого прокурор поверила на слово Министерству обороны – заинтересованной стороне конфликта. Что касается представителя ведомства Игоря Конашенкова, то он попросту проигнорировал повестку и не пришёл в суд", – прокомментировала ситуацию адвокат Мария Эйсмонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, москвичка была задержана при попытке выезда с территории России. Она подозревается в том, что перечисляла деньги на помощь украинским солдатам, что расценивается в государстве-агрессоре как измена родине.

Известного российского оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за "фейки" о путинской армии. Он заявлял об убийствах оккупантами мирных жителей во время оккупации Бучи на Киевщине. В своем последнем слове Яшин указал, что Путин развязал страшную варварскую войну, последствия за которую тяжким бременем лягут на весь российский народ.