В России разбился и сгорел военный вертолет Ми-28: есть погибшие

Российская армия потеряла еще один военный вертолет. Ми-28 разбился и сгорел в Воронежской области, инцидент случился еще 1 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Видео дня

Об этом сообщило одно из воронежских изданий. Причины крушения неизвестны, экипаж, как сообщается, погиб.

Воронежское издание "МОЁ!" вечером 4 января со ссылкой на военный следственный комитет региона сообщило, что вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области. Случилось это около 18:00 по местному времени 1 января. После падения он вспыхнул – и в итоге сгорел дотла.

Причины крушения, отмечает издание, неизвестны. Не уточняет оно также, что случилось с экипажем, заявляя, что "следователи начали проверку".

В то же время другие российские СМИ пишут, что авария произошла в Каменском районе, примерно в 250 км от линии фронта, и сообщают, что двое членов экипажа погибли.

Напомним, 31 января стало известно, что воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Еще один борт, как сообщалось тогда, был подбит, разведчики публиковали перехват переговоров пилота этого борта, в которых он сообщал, что вертолет был поражен с воды.

Позже же информация о беспрецедентном случае была уточнена: оказалось, что в тот день в Черном море дроны Magura V5 уничтожили два российских вертолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!