Среди граждан страны-террориста России увеличилось количество сторонников мирных переговоров. На сегодняшний день около 55% россиян выступают за начало переговорного процесса с Украиной.

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В то же время 36% граждан РФ хотят, чтобы военные действия продолжались. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования организации "Левада-Центр".

Число сторонников мирных переговоров РФ уменьшилось в августе на фоне операции ВСУ в Курской области. Однако сейчас все больше россиян выступают за диалог. При этом доля сторонников продолжения военных действий снижается – до 36%.

Также соцопрос показал, что чаще других говорят о том, что сейчас следует начать мирные переговоры, женщины (61%), менее обеспеченные респонденты (по 57% среди опрошенных, которым едва хватает денег на еду, и опрошенных, которым едва хватает на одежду), жители сёл и городов населением до 100 тысяч человек (по 59%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто не одобряет деятельность диктатора Путина (76%) и те, кто доверяет YouTube-каналам как источнику информации (62%).

Примечательно, что за продолжение войны в РФ больше выступают опрошенные старшего возраста (42% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) и более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования). Кроме того, в Москве войну против Украины поддерживает 65% населения, в частности, 41% тех, кто доверяет российскому телевидению как источнику информации.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией. Это касается и прекращения ударов по энергетике.

Ранее сообщалост, что во время нескольких раундов переговоров в первые дни полномасштабного вторжения Россия пыталась навязать свои условия и фактически подчинить себе Украину. Москва предлагала Украине только "режим прекращения огня" и ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией являются "необходимой частью" прекращения войны в Украине.

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