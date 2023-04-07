В России выдвинули обвинение 'украинскому пилоту', задержанному в Брянской области. Видео

В России инкриминируют незаконное пересечение границы мужчине, которого называют украинским пилотом, чей самолет упал в Брянской области 5 апреля. "Украинского пилота" отправили на месяц в СИЗО.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что якобы украинскому пилоту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

"Пилота украинского Аэропракт А-22 Александра Морозова отправили в СИЗО до 4 мая этого года. Пока его обвиняют только в незаконном пересечении границы РФ, за это грозит до двух лет", – говорится в сообщениях пропагандистов.

Напомним, 5 апреля российские пропагандистские СМИ распространили информацию, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет Аэропракт А-22 "Летучая лиса". Пилот выжил – его задержали. Сотрудники российских спецслужбы на камеру допросили "украинского летчика".

Мужчина заявил, что он гражданский и якобы выполнял "заказ по проверке украинского ПВО" за плату в 50 тысяч гривен: летел за другим самолетом и не знал, что находится над РФ.

Пропагандисты также опубликовали фото задержания "украинского пилота", на них он выглядит странно, а на голове у него кепка.

По версии россиян, его самолет якобы летел в сторону нефтепровода "Дружба", вероятно, для сброса бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России задержали "пилота украинского самолета". В РФ утверждают, что в Брянской области якобы рухнул украинский легкомоторный самолет.

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