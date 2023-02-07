В России вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе: валит черный дым. Видео

В городе Кстово Нижегородской области России вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, там загорелась установка с бензином.

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Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, предприятие принадлежит компании "Лукойл".

В сети публикуют видео, судя по которым над места пожара поднялся высокий столб черного дыма.

На месте работают пожарные, сообщается о ликвидации открытого огня.