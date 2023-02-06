Арсенал, два цеха и еще несколько ''девайсов'': появились детали ''бавовны'' возле Калуги. Фото

В понедельник, 6 февраля, в России заявили о взрыве беспилотника вблизи города Калуга. В РФ утверждали, что из-за "бавовны" якобы не было разрушений, однако на самом деле это не соответствует действительности.

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В результате атаки беспилотника был поражен арсенал вооружения армии РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Также, по его словам, были повреждены два цеха текущего ремонта и "еще немного других девайсов".

"Калуга – что у вас? Цветы бавовны? Склады или может другое? Аааа – арсенал...Продолжение будет, не сомневайтесь", – написал Штефан.

В то же время в российских пабликах пишут о том, что БПЛА якобы упал, не достигнув цели, из-за того, что "зацепился за ветку дерева". Примечательно, что ранее сообщалось, что беспилотник взорвался в лесу недалеко от города на высоте 50 метров.

В сети также сообщают, что это, предварительно, был советский Ту-141 "Стриж", летевший в сторону одного из военных объектов РФ.

"К одному из военных объектов региона он нес осколочно-фугасный боеприпас ОФАБ-100-120. После взрыва этой бомбы образуется пятиметровая воронка, а осколки разлетаются в радиусе ста метров", – пишет "Mash".

Как сообщал OBOZREVATEL:

- 4 февраля в Белгородской области произошла мощная "бавовна". В результате взрыва вспыхнула крупная нефтебаза, с нее огонь перекинулся на завод мостовых конструкций, где производились детали для Крымского моста.

– А в конце января в России обвинили ВСУ в обстреле Курской области. Там заявили о "12 прилетах".

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