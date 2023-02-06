В Белгородской области при странных обстоятельствах погиб российский полковник, отвозивший оккупантам ''гуманитарку'' на передовую

Рядом с населенным пунктом России Валуйки Белгородской области внезапно скончался оккупант со званием полковника Игорь Суворов. В последние часы своей жизни он сопровождал так называемый гуманитарный груз для десантников в квазиреспублике ДНР.

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Об этом рассказал известный блогер и журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные в российских социальных сетях. Он иронично заметил, что таинственные смерти стали уже традицией среди "ценных кадров" российских захватчиков.

"Странные дела в последнее время творятся у оккупантов. То некрофилу Мангушеву в тылу череп прострелили. То полковник Суворов загадочно погиб в Валуйках Белгородской области. Что у них там вообще происходит?" – написал он.

Действительно командование Суворова обстоятельств и причин внезапной смерти своего подельника не называет. Однако отметило, что для них он был образцом патриотизма во всех смыслах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Екатеринбурге скончался российский научный руководитель концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Камнев. С 1996 года был разработчиком ракет "Калибр", которые армия оккупантов использовала против Украины с первого дня вторжения. Он стал очередным звеном в цепи смертей среди людей, причастных к разработке путинского смертоносного оружия.