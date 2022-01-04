В России вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, поднялся столб огня и дыма. Фото и видео

Во вторник, 4 января, на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области России произошел мощный пожар. Там вспыхнула одна из технологических установок, в результате чего огонь охватил 100 квадратных метров.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", о пострадавших на данный момент неизвестно, причины пожара выясняются. По информации СМИ, к тушению привлечены 22 единицы пожарной техники. Согласно последним данным, пожар локализован.

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Судя по кадрам, опубликованным в сети, огонь был достаточно сильным, пламя поднималось высоко над зданием, а черный столб дыма было видно из далека.

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Напомним, 2 января в парламенте Южно-Африканской Республики начался пожар. Огонь стремительными темпами перекинулся на крышу строения, а на его стенах появились трещины. На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

А 3 января в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло в развлекательном комплексе ЮБК. Возгорание якобы произошло в деревянном здании размером 20 на 30 метров. Затем площадь горения распространилась на сотни квадратных метров. Пока официальные причины пожара правоохранители и спасатели не назвали, жители столицы в Telegram пишут, что это мог быть умышленный поджог.

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