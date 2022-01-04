На Трухановом острове в Киеве произошел масштабный пожар: пламя было видно издалека. Фото и видео

Поздно вечером, 3 января, в Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло в развлекательном комплексе ЮБК.

На данный момент причины пожара неизвестны. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, возгорание произошло в деревянном здании размером 20 на 30 метров. Затем площадь горения распространилась на сотни квадратных метров.

Сообщается, что силами спасателей пожар удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения огня на острове. В настоящее время информация о потерпевших уточняется.

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Стоит отметить, что пока официальные причины пожара правоохранители и спасатели не назвали, жители столицы в Telegram пишут, что это мог быть умышленный поджог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгороде на Киевщине 3 января горел мансардный этаж многоквартирного дома. До прибытия пожарных жители сами выбежали из охваченного огнем и дымом дома. При этом двоим понадобилась помощь спасателей.

Напомним, в Кейптауне произошел пожар в парламенте Южно-Африканской Республики. Огонь стремительными темпами перекинулся на крышу строения, а на его стенах появились трещины.