В России вскипели из-за Московии, но почему-то приплели бункерного Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на набравшую 25 тысяч голосов петицию о переименовании России в Московию и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить вопрос. В РФ новость вызвала настоящую истерику.

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В частности, брызгали ядом по этому поводу экс-президент РФ Дмитрий Медведев и спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Правда, последняя зачем-то попыталась "перевесить" на Зеленского прозвище президента РФ Владимира Путина, результат получился уморительный.

"Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – написала Захарова.

Что сподвигло соратницу Сергея Лаврова употребить именно это слово применительно к Зеленскому – до конца непонятно. Вот только поисковые системы давно и совершенно однозначно знают, кто скрывается за кличкой "бункерный".

Так, при введении соответствующего запроса в поисковик Google система моментально выдает множество результатов.

И даже российский Яндекс, где, согласно данным журналистских расследований, блокируются фото Путина по запросу "бункерный дед" и выдача результатов с упоминанием других кличек диктатора и словосочетаний о его смерти, первым в поиске появляется как раз точное указание, к кому же применяется слово "бункерный".

В отличие от Захаровой, россияне, похоже, умеют пользоваться поисковиками. В комментариях к ее посту они оставили десятки сообщений, не оставляющих сомнений: при упоминании бункера в РФ и за ее пределами вспоминают именно Путина, а вовсе не Зеленского.

"Ой, не к тому Владимиру применимо употреблять "бункерный", "Бункерный? Захарова в оппозиции?)", "Очень изящно, мария, только вот бункерный у всех ассоциируется с другим президентом", "Бункерный - это тот который катается на бронепоезде", "а теперь все вместе прогуглили слово "бункерный" и открыли картинки", "Бункерный? Путина зачем-то приплела", – пишут комментаторы.

У некоторых из-за оплошности Захаровой и вовсе закралось подозрение, что вопросом переименования РФ озаботился именно Путин.

"Так "бункерный"-путлер. таки он решил превентивно переименовать рашу? Аймаладец", – написал один из комментаторов.

Да и справедливость обвинений в адрес Зеленского в том, что он якобы сидит в бункере, у части оставивших комментарии вызвала большие сомнения.

"Пресс-Алкаше, а вам не кажется что "бункерный" устоялось единолично и за кое-кем другим? Сколько раз Путин посетил линию фронта? Сколько раз посетил "освобождённые области", где его завсегда ждут? Кто фальсифицирует выход в народ, от чего нет веры уже ни одному репортажу "на людях"? Кто провел при коронавирусе два года по бункерам, учитывая, что их место при студийной записи подтверждают даже сами телеканалы? Безмерно убого пытаться вменять термин совершенно обратным личностям, это знак собственной беспомощности", – отмечено в одном из комментариев.

"Бункерный это ваш у*бок,который на бронепоезде катается! Хотя вы дегенераты, хаваете все что подают пропагандоны с экранов", ""Бункерный. Как там ваш карлик? Стол покороче сделал уже? Или так и продолжает в бронепоезде сс*кливо ездить?", "Бункерный" ездил в Бахмут, Ездил в Харьковскую область в Изюм(5км от фронта), хоронит бойца с почестями, где много тысяч людей, Ездил в только что освобожденный Херсон. А "великий президент" сидит в бункере где-то за тысячи километров от фронта", "Забавно слышать про "бункерного" Зеленского. Этот человек посещает линии фронта, общается с солдатами, выступает на международных конференциях. В отличие от реального бункерного деда, который развязал войну, и для своих "вылазок в свет" окружает себя актерами, которые ему поддакивают", – высказываются комментаторы.

"Вообще-то у бункерного фамилия есть - путин, что ж вы так о нем то? Пусть дальше доказывает вашу правоту, но называйте его по фамилии. В список бранных слов ее еще не внесли пока, так что действуйте, маша", – обратился к Захаровой с советом один из ее подписчиков.

В отличие от Захаровой, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев комментарии держит закрытыми. Но зуд от перспективы оказаться не в России, а в Московии, пусть даже и исключительно в украинском информполе, донимает и его.

На инициативу украинцев Медведев отреагировал коротким, но традиционно исполненным оскорблениями постом.

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать…Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich . Exakt!" – написал воинствующий российский "антинацист" Медведев.

Напомним, 14 февраля 2023 года зарегистрированная на сайте президента Украины петиция о переименовании России в Московию: набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Инициатором обращения настаивает, что историческим названием России является Московия. В петиции отмечается, что бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком Киевской Руси.

По мнению автора петиции переименование названия "России" в "Московию" откроет миру реальные исторические факты создания Российского и Украинского государств и приведет к развеиванию кремлевских мифов относительно исторического прошлого "великого русского народа" и мифа, что Украина и Россия якобы являются "единым целым".

11 марта Зеленский отреагировал на петицию и дал указание Шмыгалю "проработать этот вопрос и сообщить о результате".