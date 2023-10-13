В России всего шесть таких кораблей: что известно о носителе 'Калибров', который 'подорвался' в Севастополе

В пятницу 13-го во временно оккупированном Крыму получил повреждения корабель российского флота – проекта 21631 "Буян-М", который "подорвался" под Севастополем. По данным наших источников, СБУ вместе с ВМСУ атаковали это судно и корабль "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.

"Буян-М" является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми оккупанты обстреливают Украину, и всего в РФ всего девять подобных кораблей. По данным источников OBOZ.UA рассказывает, что о нем известно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Напомним: около 10:30 пятницы в соцсетях появилось сообщение о подрыве в Черном море у Севастополя российского корабля "Буян-М". Telegram-канал "Крымский ветер" отметил, что жители города слышали громкий взрыв, от которого сработали даже автомобильные сигнализации.

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Также в сети появились кадры с места происшествия: на них виден пылающий корабль и кружащий над ним вертолет.

Правда, позже появилася уточненная информация, согласно которой, в Крыму был поврежден не МРК "Буян-М", а якобы патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков", который находился на внешнем рейде.

"Предположительно, судно пустило черный дым из трубы – шлейф – и этот момент совпал с подводным взрывом учений", – написали в сети, опровергнув предварительное сообщение о подрыве российского корабля в Крыму.

Но на этом фоне все же появилась подтвержденная информация о том, что поражение кораблей РФ в Крыму – дело рук Службы безопасности и Военно-морских сил ВС Украины. По данным источников OBOZ.UA, украинские "морские дроны" атаковали не только судно "Буян-М", но и "Павел Державин", о повреждении которого сообщалось несколько дней назад.

Что известно о кораблях проекта 21631

"Буян-М" принадлежит к серии российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) третьего ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река – море". Официальное назначение таких судов – "охрана и защита экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах".

По состоянию на январь 2021 года Россия имела в составе флота девять полностью построенных кораблей проекта 21630, еще три в тот момент строились.

Судно водоизмещением 949 тонн оборудовано установкой вертикального пуска 3С14 на восьми крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", что дает возможность наносить удары на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью). Противокорабельные ракеты из комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км. На корабле также есть артиллерийское вооружение и пулеметы.

МРК "Буян-М" может передвигаться по Волго-Донскому, Московскому, Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому каналам. Это позволяет им оперативно перебазироваться, например, из Черного моря в Балтийское за внутренними водными артериями страны, находясь в сравнительной безопасности.

Суда проекта 21631 "охранного" назначения страна-агрессор нередко использовала в своих военных операциях, запуская из них "Калибры" по наземным целям. В частности, во время операции в Сирии, три российских МРК этого проекта ("Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг"), а также ракетный крейсер проекта 11661К "Дагестан" 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря атаковали позиции террористической ИГИЛ. Сообщалось о 26 пусках "Калибров" по 11 наземным целям.

Не исключено, что так же и по Украине российские оккупанты осуществляли пуски "Калибров" с МРК "Буян-М", о повреждении которого под Севастополем стало известно сейчас.

"Василий Быков" – это патрульный корабль ВМФ России, являющийся первым построенным кораблем проекта 22160. Он был введен в эксплуатацию 20 декабря 2018 года и вошел в состав Черноморского флота.

Корабль, имеющий на вооружении восемь крылатых ракет "Калибр" на один залп, участвовал в атаке на остров Змеиный 24 февраля 2022 года в первый день российского вторжения в Украину вместе с российским ракетным крейсером "Москва". Тогда противостояние закончилось захватом оккупантами Змеиного, когда в плен попали 13 украинских пограничников.

После окончательного срыва Черноморской зерновой инициативы в середине июля 2023 года Россия объявила ультиматум всем кораблям, направляющимся в украинские черноморские порты. И 13 августа "Василий Быков" осуществил принудительный уход турецкого гражданского сухогруза под флагом Палау Sukru Okan почти на границе территориальных вод Турции, северо-западнее Босфорского пролива.

А утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям из проекта "Василий Быков". Оба суда получили значительные повреждения и не смогли выполнять свои задачи в море.

Как сообщал OBOZ.UA, два дня назад была также информация о повреждениях возле Севастополя корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ. Предполагали, что он мог подорваться на мине. В ВМС ВСУ подтвердили факт такой потери оккупантов, но не назвали подробностей происшествия.

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