В России впервые за 8 лет рекордно упал уровень поддержки Путина: сколько россиян не хотят видеть его своим президентом

42% опрошенных жителей Российской Федерации не хотят, чтобы Владимир Путин оказался на посту президента страны еще раз после 2024 года. Такой уровень поддержки политика является самым худшим на последние восемь лет – с 2013 года.

Об этом говорится в результатах исследования, которое было проведено "Левада-Центром". Их обнародовали 11 октября. Вместе с тем опрос показал, что 47% россиян были бы не против снова видеть Путина президентом РФ.

Больше всего Путина хотят видеть президентом еще один срок россияне в возрасте 55 лет и старше, а меньше всего – опрошенные россияне от 18 до 24 лет.

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Кроме того, результаты исследования показали, что четверть опрошенных уверены, что в стране есть культ личности Путина. Такое убеждение высказали 26% россиян, которые принимали участие в опросе. Такой показатель является самым высоким с 2010 года. Тогда так считали 25% опрошенных.

Также социологи выяснили, что к президенту РФ безразлично относятся 16% тех, кто участвовал в опросе, 9% не могут сказать о нем ничего хорошего, а 27% – ничего плохого. В то же время с восторгом к Путину относятся 8% опрошенных, а с симпатией – 21%.

Напомним: в апреле 2021 года российский президент подписал закон, который дает ему право быть главой РФ еще дважды. Согласно документу, после принятия поправок в Конституцию больше не учитывается число президентских сроков, которые кандидат занимал на момент вступления их в силу.

Путин избирался президентом РФ в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Путин может запустить волну дестабилизации в нашей стране.