Путин может запустить "цунами" после встречи с Зеленским, – Климкин

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может использовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы запустить в нашей стране волну дестабилизации. Чтобы этого не произошло, главе украинского государства сначала следует согласовать с обществом и США свою позицию на переговорах.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

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Дипломат назвал условие, при котором встреча президентов может состояться. "Путин будет встречаться с Зеленским только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок, в смысле поставок электроэнергии".

В этом контексте Климкин отметил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция главы страны-агрессора очень сильна.

"Сейчас рекордные цены на газ, Путин прекрасно понимает, что он в сильной позиции. Поэтому Зеленскому разговаривать с ним будет очень-очень непросто", – предупредил он.

Исходя из этого, дипломат посоветовал главе украинского государства сделать определенные шаги перед тем, как ехать на встречу с Путиным.

"Я бы ему советовал, во-первых, согласовать позицию с обществом, с украинцами, чтобы это была открытая позиция, а во-вторых, с нашими партнерами, в первую очередь, с американцами. Тогда он выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией", – подчеркнул Климкин.

Если этого не будет сделано, действия Зеленского в обществе могут расценить как предательство. "Если такая встреча свяжет руки Путину и отберет у него маневр, ну, окей. Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство", – предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, в проекте плана переговоров Путина и Зеленского, который представил Кремль, не упоминается ни об оккупированном Донбассе, ни о Крыме. Однако в нем высказаны надежды на снятие санкций со страны-агрессора.