В России водой снесло дорогу и мост в Алтайском крае: фото и видео

В российской деревне Шелаболиха в Алтайском крае дамбу смыло огромным количеством воды. Чрезвычайное происшествие произошло из-за обилия дождей летом.

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Об этом сообщают РосСМИ. В селе живут более трех тысяч человек.

"На волнах также забрало и мост, связывающий село с другими населенными пунктами. Сейчас на месте работают все спасательные службы. Трасса и другие дороги не нарушены, угрозы инфраструктуре нет", – передают местные власти.

Известно, что ЧП произошло из-за воды, накопившейся за дождливое лето, сообщил глава района Александр Шушунов.

"Вода вышла в русло реки, разделяющей село Шелаболиху. Из-за этого разрушена дорога", - написал чиновник.

Справка

Село Шелаболиха находится в 85 километрах от Барнаула. В селе живут более трех тысяч человек.

Напомним, в пятницу, 4 октября, под атакой БПЛА оказалось также село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали семь мирных жителей, также произошло возгорание трех автомобилей, повреждено хозяйственное сооружение, легковой и грузовой автомобили. В то же время, чиновник не уточнил, чьи именно дроны атаковали регион.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ. Губернатор региона подтвердил атаку, хотя и выдал, что средства РЭБ "подавили" БПЛА, однако один все же упал на территорию предприятия. На объекте насчитывалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

– В Курчатове Курской области России вечером 3 октября раздались взрывы. Россияне пожаловались на "атаку ВСУ", а пропагандисты уже успели выдвинуть версию о "попытке ударить по Курской АЭС".

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