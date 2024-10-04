Начался пожар: в Воронежской области РФ пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу. Видео

Жители Воронежской области страны-агрессора России в ночь на пятницу, 4 октября, пожаловались на взрывы и атаку БПЛА. Громко было в Аннинском районе, где беспилотник якобы атаковал нефтебазу.

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Россияне в сети делились кадрами, на которых не месте прилета виден пожар, а также слышно звук пролетающего дрона. Губернатор Воронежской области подтвердил атаку, однако выдал, что средства РЭБ "подавили" БПЛА, однако один все же упал на территорию нефтебазы.

В сети пишут, что горела нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы.Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", – написал российский губернатор.

На территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 сентября Россию атаковали беспилотники, результатом чего стали пожары в четырех регионах. В частности, взрывы раздавались в районе военных городков, других военных и энергетических объектов.

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