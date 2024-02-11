В России 'вагнеровцам', уничтоженным в Украине, поставили памятники из 'зубов дракона'. Видео

В стране-агрессоре России решили почтить память наемников ПВК "Вагнер", которые были ликвидированы в Украине. Для этого военным преступникам поставили памятники в виде "зубов дракона".

Сотни таких гранитных пирамид вместо крестов ныне торчат на поле в станице Бакинской под городом Горячий Ключ Краснодарского края. Соответствующие кадры распространили российские паблики.

По данным росСМИ, первое захоронение "вагнеровцев" в этом районе появилось в 2022 году – на площадке рядом с гражданским кладбищем хоронили в основном тех наемников ЧВК "Вагнер", у которых нет родственников или от которых те отказались. На многих "надгробниках" стоят имена и даты, но не указано, что большинство из этих оккупантов сидели в тюрьмах, кто-то отбывал по более чем 20 лет лишения свободы.

"Кладбище наемников разделено аллеей на две части. По левую руку – обычные, пусть и плотно стоящие друг к другу могилы с крестами. По правую (и в это сначала не верится) – пирамиды, похожие на "зубы дракона": такие же, какие устанавливали на границе с Украиной, но серые, с эмблемами "Вагнера" и именами похороненных под ними", – описывал картинку один из российских пропагандистов.

При этом он заявил, что не может подтвердить, действительно ли под этими пирамидами лежат тела "вагнеровцев". На обнародованном в сети видео "зубы дракона" установлены рядами на ровной площадке с газоном, и из-за огромного количества они кажутся ненастоящими.

Сколько всего "могил" на кладбище "вагнеровцев" в станице Бакинской – неизвестно, но по состоянию на весну 2023-го их было свыше 400.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском селе Абатское Тюменской области решили установить памятник ликвидированному в Украине наемнику ЧВК "Вагнер" Дмитрию Татьяненко. Этот россиянин пошел на войну против Украины с колонии, где должен был отсидеть 17 лет за убийство своего односельчанина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!