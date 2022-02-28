В России в школы передали 'темники' о войне в Украине: как пропагандисты хотят всех обмануть

В России в школы направили рекомендации от власти о том, как рассказать детям о войне РФ против Украины. Специальные уроки для 7-11 классов проведут уже завтра, 1 марта. На них школьникам по сути перескажут слова главы РФ Владимира Путина, которыми он объяснял начало "специальной военной операции" против нашей страны.

Полный текст методички опубликовала "Медиазона". Эти "темники" рассылают централизованно через администрацию школ. На данный момент известно, что такие пропагандистские уроки пройдут в Москве, Калужской, Сахалинской и Тульской областях, но, скорее всего, их проведут по всей стране.

Власти России приказали учителям говорить детям, что война против Украины, развязанная Москвой, якобы имеет причины и исторический подтекст. Что нашей страны якобы "не существовало на карте мира вплоть до 20 века", а появилась она лишь в 1917 году. Что мы якобы "является одним народом".

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Учителей заставят врать, что в 2014 году в Украине якобы произошел государственный переворот, а часть населения – Донбасс и Крым – с этим не согласны. А "противостояние" в стране началось с момента создания "ДНР" и "ЛНР".

Россия же якобы делала все, чтобы мирно решить конфликт, но потом переговоры зашли в тупик. После этого РФ, сказано в методичке, решила "защищала интересы своего народа".

"Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", – вот какую ложь услышат завтра дети по всей России.

После пропагандистской лекции от учителей, которым школьники, вероятно, доверяют, им включат фрагмент выступления Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что в мире у них еще остались друзья, но назвали только одну страну.

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