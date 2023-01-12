В России в разгар войны против Украины хотят повысить призывной возраст: появились подробности

Страна-агрессор Россия собирается повысить призывной возраст. По мнению председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, этот процесс может занять от года до трех лет.

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При этом он заявил, что уже до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. Об этом пишут росСМИ.

Примечательно, что идея повысить призывной возраст в РФ впервые прозвучала в конце декабря прошлого года. Если грядущие изменения вступят в силу, то минимальный возраст призывников составит 21 год вместо 18, а максимальный – 30 лет вместо 27.

"Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание – 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину – люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", – заявил Картаполов.

Напомним, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе и ограниченно пригодным к службе. Возможность покинуть страну будет закрыта во всех пунктах пропуска по всем направлениям.

Ранее в ГУР напомнили, что уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации, причем главный акцент будет делаться на количество, а не на качество мобилизованных и предоставляемой им техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Госдуме РФ заявили, что у России нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации. Она не будет проводиться по меньшей мере в ближайшие шесть месяцев;

– в России уже начали разносить повестки на вторую волну мобилизации, но пропагандисты, как и следовало ожидать, заявили, что это вражеская провокация. Сообщения местных жителей, получивших "письма счастья", власти РФ назвали фейками, а повестки, представленные на фото и видео, – подделками.

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