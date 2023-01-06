В России заявили о враждебной провокации с общей мобилизацией: сообщения – фейки, повестки – подделки. Фото и видео

В стране-агрессоре России уже начали разносить повестки на вторую волну мобилизации, но пропагандисты, как и следовало ожидать, заявили, что это враждебная провокация. Сообщения местных жителей, получивших "письма счастья" власти РФ назвали фейками, а повестки, представленные на фото и видео, подделками.

Видео дня

Соответствующая информация появилась в Telegram. Пропагандисты цинично выдали, что в течение всего дня – 5 января "провокаторы" распространяют в Сети ложные сообщения о второй волне мобилизации (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В "Соту", а также другие независимые СМИ активно присылают поддельные фото и видео повесток", – заявили пропагандисты Кремля.

Кроме того, они выдали, что о "фальшивом" характере повесток якобы говорит ряд признаков. В частности, росСМИ заявили, что это:

– "разные подписи одного и того же человека на бланках";

– "категорические отказы людей, присылающих изображения повесток, сфотографировать их на фоне табличек с номерами домов и названиями улиц";

– "общий принцип создания телеграм-аккаунтов людей, якобы нашедших повестки: аккаунты заведены в августе-сентябре и не связаны ни с какими личными данными, не входят в группы и т.д."

Помимо всех оправданий, паблик привел как "аргумент" фейков обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к российским мужчинам, которое он сделал в канун Нового года, заявив о начале второй волны мобилизации в период Рождества.

Напомним: украинский чиновник призвал жителей России, в первую очередь крупных городов, любой ценой избегать мобилизации, чтобы сохранить себе жизнь. Он заявил: на то, чтобы сделать правильный выбор, у россиян осталось не больше недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что с 5 января 2023 года в России запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в армии оккупанта.

Кроме того, ранее российский оккупант рассказал неприятную правду о ситуации на фронте и отметил, что разные источники сообщают о том, что сразу после Нового года в РФ может начаться всеобщая мобилизация. После нее, по слухам, якобы должно начаться наступление.

Однако депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации. Она не будет проводиться как минимум в ближайшие шесть месяцев.

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