В России 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации – ГУР

В Российской Федерации уже 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. По замыслу Кремля, мобилизовать должны до 500 тысяч россиян.

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Под угрозой отправки на фронт – жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также работники соцсферы и прибыльных отраслей экономики РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По данным украинской разведки, об очередной мобилизации в России могут быть объявлены 15 января.

"Вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до полумиллиона россиян. Мобилизация, проект указа о которой уже существует, в этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики", – отмечают в ГУР.

Напомним, ранее о планах Кремля по продолжению мобилизации пушечного мяса среди россиян призывного возраста предостерег министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечал, что одновременно с объявлением мобилизации в РФ закроют границы, чтобы не допустить бегства потенциальных мобиков. По данным Резникова, не исключено также объявление властями страны-агрессора военного положения.

В РФ же сообщение о возможном начале общей мобилизации в России назвали вражеской провокацией, повестки, которые уже получают россияне - подделками, а рассказы самих граждан РФ о вызове их в военкоматы - фейками.

Российские власти пытаются успокоить граждан РФ уверениями, что для проведения новой волны мобилизации "оснований нет и не будет не менее полугода". Нечто похожее россияне слушали за считанные дни до того, как в конце сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ о "долевой мобилизации" в РФ.